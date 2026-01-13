ROI-Combien de temps Wall Street pourra-t-elle se soustraire à la "main visible" de Trump ? McGeever

Si les cours record des actions américaines reflètent fidèlement l'évaluation que font les investisseurs de la première année de Trump 2.0, il s'agit d'un bilan élogieux pour le gouvernement le plus interventionniste depuis des décennies.

C'est un nouvel exemple du monde économique en dents de scie où les normes et orthodoxies mondiales des 40 dernières années sont remises en question et parfois rejetées par le président américain - qui devient rapidement l'activiste en chef du marché.

Sous la direction de Donald Trump, le gouvernement américain a pris des participations directes dans des entreprises, a appelé au licenciement de **directeurs généraux** , a tenté de dicter la rémunération des **directeurs généraux**, a veillé à ce que le gouvernement **réduise les exportations de puces** des Big Tech , et a cherché à licencier les responsables de la Réserve fédérale.

En outre, M. Trump a ordonné l'achat de 200 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires , dirigé les activités des compagnies pétrolières américaines au Venezuela , tenté d'interdire aux entreprises de défense de racheter leurs actions à moins qu'elles n'accélèrent leur production, et appelé à un plafonnement d'un an de tous les taux d'intérêt des cartes de crédit , alors que son ministère de la Justice a menacé d'inculper le président de la Fed Jerome Powell. Et ce n'est que la semaine dernière.

HYPOTHÈSE D'UN MARCHÉ INEFFICACE?

Considérons une réalité alternative dans laquelle Kamala Harris a remporté l'élection présidentielle américaine de 2024 et entame sa première année de mandat, après avoir mené une série de politiques peu orthodoxes tout aussi controversées. Les marchés s'en accommoderaient-ils aussi facilement?

Nous ne le saurons jamais, mais il est raisonnable de supposer que les investisseurs auraient réagi de façon notable.

Dans la réalité, hormis les brèves turbulences qui ont suivi l'annonce des droits de douane de Trump en avril, il n'y en a pratiquement pas eu.

En effet, l'année dernière a été une année record pour les actions et de nombreuses autres classes d'actifs. Les fonds spéculatifs - **peu favorables à** l'ingérence des gouvernements dans le marché libre et le secteur privé - ont vu leurs actifs sous gestion grimper à plus de 5 000 milliards de dollars, enregistrant ainsi leur meilleure année depuis 2009, selon HFR.

William Henagan, chargé de recherche au Council on Foreign Relations, reconnaît que le fait que l'approche très interventionniste de l'administration Trump à l'égard de Wall Street et de Main Street n'ait pas déclenché de dommages plus durables sur les marchés publics est une sorte d'"énigme".

"Les investisseurs ne considèrent pas nécessairement que la série d'interventions sur les marchés érode de manière substantielle l'État de droit et les droits de propriété qui sous-tendent les marchés financiers et le système économique", explique M. Henagan.

"Peut-être que les marchés publics ne sont pas omniscients, qu'ils ne savent pas tout et qu'ils ne sont pas les plus efficaces."

Mais si l'État de droit, les droits de propriété et les protections constitutionnelles sont la clé de ce qui a fait du système financier américain le plus grand et le plus dynamique du monde, alors les investisseurs ignorent l'érosion de ces fondements à leurs risques et périls.

ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA DÉFENSE

Mais la question de la confiance des marchés est souvent binaire. Les investisseurs ont confiance dans la structure du marché et dans le système financier jusqu'à ce qu'ils ne l'aient plus.

Bien entendu, l'intervention de l'État dans une économie de marché n'a rien de nouveau et n'est pas non plus une mauvaise chose. En effet, de nombreux secteurs l'accueillent favorablement et elle peut être nécessaire pour des raisons telles que la sécurité nationale, la sécurité énergétique ou la mise en place d'un filet de sécurité sociale.

Mais un an après le début du second mandat de M. Trump, la "main visible" du président se fait sentir dans de nombreux secteurs d'USA Inc, écartant la "main invisible" du marché libre proposée par l'économiste du XVIIIe siècle Adam Smith.

Les caprices de Donald Trump peuvent encore provoquer la volatilité de certaines actions et de certains secteurs, bien sûr. Les actions du géant de la défense Lockheed Martin LMT.N ont chuté de 7 % mercredi dernier après que M. Trump a déclaré qu'il bloquerait les paiements de dividendes ou les rachats d'actions des entreprises de défense, puis ont rebondi de 8 % après la séance lorsque M. Trump a appelé à une augmentation de 50 % du budget de la défense, pour le porter à 1,5 billion de dollars.

Mais le marché dans son ensemble continue de progresser grâce à l'exubérance et à l'élan à court terme, apparemment sans être affecté par l'administration la plus interventionniste depuis des décennies. Certes, Wall Street est restée à la traîne de ses homologues mondiaux l'année dernière, avec une certaine marge. C'est peut-être le signe que la main visible de Trump inquiète les investisseurs, mais, pour l'instant, le signal d'alarme n'est certainement pas rouge.

