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ROI-C'est dans les rouages que réside le véritable enjeu des stablecoins : Anuj Ranjan
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 10:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une faute d'orthographe dans la signature) par Anuj Ranjan

Les stablecoins font la une des journaux, mais le véritable enjeu pour les investisseurs en capital-investissement réside peut-être dans l’« infrastructure » numérique qui les fait fonctionner.

Nous entrons rapidement dans l’ère de l’IA, mais les transferts d’argent reposent toujours sur une architecture conçue pour l’ère analogique: lente, coûteuse et complexe. Les stablecoins pourraient changer la donne. Ce type de monnaie numérique est indexé sur une réserve de valeur telle que le dollar américain . Grâce à cette structure, elles gagnent du terrain dans les paiements transfrontaliers, les opérations de trésorerie, le règlement des cryptomonnaies et en tant que réserve de valeur dans les économies volatiles.

Surtout, elles offrent également ce que les circuits financiers traditionnels ne peuvent souvent pas proposer: un règlement quasi instantané, une disponibilité 24 heures sur 24, des coûts de transaction modérés et une alternative viable là où l'infrastructure bancaire est insuffisante ou la confiance faible.

Cette forme tokenisée de monnaie représente donc bien plus qu’une simple amélioration. Si elles sont correctement structurées et rigoureusement réglementées, les stablecoins pourraient faire à la monnaie ce que le courrier électronique a fait au courrier postal: rendre l’ancien système de plus en plus obsolète.

Selon une étude de Citi et Brookfield, les stablecoins actuellement en circulation devraient être multipliés par 15 d'ici 2030. Le débat ne porte plus sur la question de savoir s'ils vont se développer, mais à quelle vitesse — et qui en tirera profit lorsqu'ils le feront.

L'histoire montre que les gains les plus importants lors d'un boom technologique proviennent rarement de l'investissement dans l'invention elle-même. Ils se trouvent dans l'infrastructure qui permet une adoption rapide. Par exemple, au XIXe siècle, les chemins de fer n’ont pas, à eux seuls, été le moteur de l’industrialisation et de la création massive de richesse qui l’a accompagnée. Les gains ont été générés par le réseau d’acier, de charbon, de logistique et de distribution qui a suivi. L’électrification ne concernait pas l’ampoule, mais le réseau électrique. Il en va de même pour les stablecoins. Elles sont l'étincelle qui transforme les mouvements monétaires, et non le moteur qui en assure la conversion.

EXPLOSION DES TOKENS Wall Street s'engage de plus en plus dans les actifs numériques. Cela alimente la tendance plus large de la tokenisation , le processus consistant à transformer des actifs traditionnels en jetons numériques. La Bourse de New York, qui fait partie d'Intercontinental Exchange ICE.N , s'associe à Securitize – un acteur majeur de la tokenisation – pour créer une plateforme de cryptomonnaies liées à des actions et des ETF. Parallèlement, le Nasdaq NDAQ.O s'associe à Kraken – une bourse de cryptomonnaies – pour permettre aux investisseurs de négocier des versions tokenisées d'actions cotées et d'ETF.

Plus généralement, dans une récente enquête menée par Broadridge auprès de 950 entreprises de services financiers, 54 % ont déclaré que leur entreprise investissait dans la tokenisation, tandis que 53 % estiment que la blockchain va profondément transformer le règlement des transactions.

Pour les institutions financières établies, le choix est clair: intégrer et faire évoluer cette nouvelle technologie ou céder du terrain à mesure que l'activité se déplace vers des canaux plus rapides, moins coûteux et plus transparents.

En bref, il semble s'agir d'un changement structurel, et non cyclique.

INFRASTRUCTURE NÉCESSAIRE

La technologie nécessaire à ce mouvement instantané et traçable de l'argent existe déjà. Ce qui manque encore, c'est l'infrastructure qui permettra aux stablecoins de s'intégrer de manière transparente au système financier existant. L'opportunité ne réside pas dans les stablecoins elles-mêmes, mais dans la possession des autoroutes à péage sur lesquelles elles circulent.

Cette infrastructure comprend les plateformes d'émission, les processeurs de paiement, les portefeuilles numériques, les systèmes de conservation et les autres points d'entrée et de sortie qui convertissent la monnaie traditionnelle en monnaie numérique et vice-versa. Elle inclut également des outils de conformité tels que le "Know Your Customer" (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les services de surveillance des transactions.

C'est là que le capital-investissement peut intervenir.

Le capital peut aider les institutions financières à moderniser leurs systèmes existants, à créer des divisions dédiées aux actifs numériques au sein de grands groupes, ou à soutenir les gouvernements dans la mise en place de plateformes nationales de monnaie numérique.

Tout cela n'est pas sans risque. Les stablecoins ne sont pas assurés comme les dépôts bancaires, et leur stabilité dépend de la qualité et de la liquidité des réserves de l'émetteur. Par rapport aux banques, les entreprises qui gèrent des stablecoins disposent de moins de ressources pour faire face aux risques de fraude et de cybersécurité.

De plus, une clarification réglementaire est nécessaire. Les marchés ne se développent pas face à l'ambiguïté. Les investisseurs et les institutions auront besoin de règles claires en matière de réserves, de rachats, de supervision et de protection des consommateurs. Mais des progrès ont été réalisés sur ce front. Aux États-Unis, le GENIUS Act – une loi adoptée en 2025 visant à établir un cadre réglementaire pour les stablecoins – devrait clarifier les procédures au niveau des États et au niveau fédéral pour l'émission de stablecoins et établir des exigences strictes en matière de réserves.

RISQUE OU OPPORTUNITÉ?

En fin de compte, bon nombre des vulnérabilités actuelles des stablecoins ne font que mettre en évidence ce qu’il faut mettre en place.

Tout d'abord, une infrastructure de niveau institutionnel. Une conservation robuste, une cybersécurité résiliente, une liquidité importante et une intégration transparente avec les systèmes de paiement existants sont des conditions préalables indispensables. Sans elles, l'adoption stagne. Avec elles, elle peut s'accélérer.

Ensuite, l’intégration au réseau et la facilité d’utilisation. Pour que les stablecoins puissent véritablement se développer, ils doivent être intégrés dans l’activité financière courante. Les utilisateurs finaux – qu’il s’agisse d’entreprises gérant leur liquidité ou de consommateurs effectuant des paiements – ne devraient pas avoir à penser à la blockchain plus qu’ils ne pensent au code lorsqu’ils envoient un e-mail.

Le goulot d'étranglement actuel dans les paiements n'est pas la technologie. C'est l'infrastructure de niveau institutionnel qui doit être modernisée, étendue et connectée à l'échelle mondiale. Résoudre ce problème sera le travail de la prochaine décennie. L'avantage durable reviendra à ceux qui contrôlent la couche d'infrastructure — le tissu conjonctif de la finance numérique. Le marché ne récompensera pas l'innovation la plus bruyante, mais l'intégration la plus profonde. Pas les gros titres, mais les fondations.

C'est l'infrastructure qui déterminera les rendements.

(Les opinions exprimées ici sont celles d'Anuj Ranjan, directeur général de Brookfield Private Equity Group et de Brookfield Business Corporation.)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 10:51:26.

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