ROI-Boudé, mais pas brisé : le marché obligataire américain fonctionne comme il se doit, selon McGeever

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Alors que la dette américaine dépasse les 40 000 milliards de dollars , que le déficit budgétaire atteint 6 % du PIB — un record en période de non-crise — et que le rendement des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR approchant les 5 %, le climat sur le marché obligataire américain est extrêmement négatif. Cela ne devrait pas être le cas.

Si ces chiffres sont indéniablement élevés et font la une des journaux, les bons du Trésor se comportent exactement comme ils le devraient.

L’économie croît à un taux annuel nominal, non corrigé de l’inflation, d’environ 6 %, avec un taux de chômage de seulement 4,1 % . Cela reflète un marché du travail qui, comme l’a déclaré le président de la Réserve fédérale Kevin Warsh dans son discours de Jackson Hole , est « compatible avec le plein emploi ».

L’inflation se situe au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la Fed depuis près de six ans, et le boom actuel des investissements dans l’IA est le plus important de l’histoire de l’humanité.

Ajoutez à cela le déficit budgétaire abyssal, dont la plupart des observateurs s’accordent à dire qu’il va encore se creuser dans les années à venir, et faut-il s’étonner que les investisseurs exigent un taux de rémunération plus élevé pour prêter à l’Oncle Sam?

Les obligations sont donc boudées, mais pour une bonne raison. Le rendement glissant sur 10 ans des bons du Trésor d’une durée de 15 ans ou plus s’établit à -2 %, le pire résultat depuis plus de 100 ans, selon Bank of America.

Pourtant, le marché fonctionne sans heurts. La volatilité implicite du marché obligataire, mesurée par l’indice MOVE

.MOVE est inférieure aux moyennes des 20, 10 et, surtout, cinq dernières années.

La volatilité réalisée est également faible. Si certaines banques centrales étrangères pourraient être en train de reconsidérer la part de leurs milliers de milliards à placer dans des bons du Trésor, il n’y a pas eu de vente précipitée. Toute réallocation au détriment des obligations américaines s’est faite de manière progressive et ordonnée.

« Nous ne voyons rien d’inhabituel dans la structure actuelle des taux d’intérêt à terme au regard des facteurs fondamentaux », ont écrit vendredi les économistes de JPMorgan.

Ils estiment que le rendement à 10 ans est en réalité « quelque peu bas selon notre modèle de juste valeur », sur la base des données des cinq dernières années. « Dans une perspective à plus long terme, nous ne voyons rien d’inhabituel non plus dans le niveau actuel des rendements. »

Cela peut être difficile à comprendre pour les investisseurs de moins de 35 ans, mais un rendement des bons du Trésor à 10 ans de 5 % n’a rien d’anormal. Ce qui est inhabituel, c’est la décennie qui s’est écoulée entre la crise financière mondiale et la pandémie, durant laquelle le rendement à 10 ans s’est maintenu dans une fourchette de 1,5 % à 2,5 %, descendant même jusqu’à 0,5 %, en raison du désendettement et des achats sans précédent d’obligations d’État par les pouvoirs publics.

La hausse des rendements obligataires peut bien sûr encore poser des problèmes. Elle pourrait s’avérer onéreuse pour l’État et le secteur privé, en particulier pour les emprunteurs qui alimentent la puissante vague d’émissions de dette liées à l’IA. Mais tout ce que nous observons — du moins jusqu’à présent — est globalement conforme aux fondamentaux.

CE N’EST PAS ANORMAL

La véritable question est de savoir si les marchés devront s’habituer à ces rendements « plus élevés ». La réponse est probablement un « oui » nuancé.

L’inflation se situe au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed depuis près de six ans, ce qui signifie que les anticipations d’inflation risquent de se déraper. On pourrait pardonner aux consommateurs et aux entreprises de penser que la Fed considère implicitement une inflation de 3 % comme le nouveau 2 %. Certains éléments indiquent que c’est déjà le cas: les perspectives d’inflation à 5 ans issues de l’enquête sur les anticipations des consommateurs de l’université du Michigan n’ont pas été inférieures à 3 % depuis plus de deux ans.

Mais les anticipations d’inflation fondées sur les marchés, bien qu’élevées, sont plus modérées. Le taux d’équilibre d’inflation à 10 ans – la différence entre le rendement d’une obligation nominale et celuid’une obligation indexée sur l’inflation de même échéance – s’établit autour de 2,35 %. Ce niveau n’a rien d’alarmant.

Même certains des chiffres impressionnants relatifs à la dette qui ont semé la consternation sur les marchés ne sont pas tout à fait ce qu’ils semblent être. Alors que la dette totale des États-Unis a augmenté de 9 000 milliards de dollars — soit près de 30 % — depuis la fin de 2022, le ratio dette/PIB n’a progressé que d’environ six points de pourcentage sur la même période, passant d’environ 117 % à 123 %. Cela s’explique par le fait que le PIB nominal a lui aussi connu une croissance rapide durant cette période, progressant de plus de 20 %.

Enfin, il y a des raisons de penser que la récente flambée des rendements pourrait ne pas durer.

Bien que de nombreux facteurs soient à l’origine de cette évolution – craintes budgétaires, inflation tenace, crédibilité de la Fed, frénésie d’emprunts liés à l’IA –, le tournant du marché obligataire cette année semble avoir eu lieu le 28 février, jour des attaques conjointes des États-Unis et d’Israël contre l’Iran .

La veille, le taux des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR avait clôturé à 3,38 %, son plus bas niveau depuis 2022. Depuis lors, il a progressé de plus de 100 points de base. De plus, les anticipations concernant les taux d’intérêt de la Fed ont complètement basculé, passant de trois baisses à environ trois hausses d’ici le milieu de l’année prochaine.

Si la guerre et le choc énergétique qui s’en est suivi constituent une cause majeure de la hausse des rendements obligataires et des anticipations de hausse des taux, il est raisonnable de supposer que la fin du conflit – quelle que soit la date à laquelle elle interviendra – inversera en grande partie cette tendance.

Mais les inquiétudes concernant la dette, le déficit et l’inflation — qu’elle soit tirée par la demande ou par l’offre — sont justifiées, et les rendements obligataires devraient donc rester « élevés ». Ce n’est toutefois pas un signe inquiétant. C’est simplement le marché qui fonctionne comme il se doit.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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