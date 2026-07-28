Rogers et Prime Video signent un accord de 12 ans pour la diffusion de la LNH au Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la date au paragraphe 1)

Rogers Communications RCIb.TO et Prime Video d'Amazon.com AMZN.O ont signé mardi un accord de sous-licence d'une durée de 12 ans accordant à la plateforme de streaming les droits exclusifs de diffusion des matchs nationaux de la LNH disputés le mercredi soir au Canada, à compter de la saison 2026-2027.

Cet accord confère également à Prime Video les droits exclusifs sur certaines séries éliminatoires de la Coupe Stanley et élargit son offre LNH au Canada, où Rogers a renouvelé l'année dernière les droits médiatiques nationaux de la LNH jusqu'à la saison 2037-2038.

Voici plus de détails:

* Le forfait comprend au moins 26 matchs nationaux de saison régulière par an, à compter du 30 septembre 2026.

* Cet accord intervient alors que les plateformes de streaming investissent massivement dans les droits de diffusion de sports en direct, l’une des rares catégories de programmes qui continue d’attirer un large public en temps réel.

* Sportsnet conservera les droits exclusifs en anglais sur plus de 500 matchs nationaux de la LNH par saison, y compris la majeure partie de la couverture des séries éliminatoires.

* Cet accord s’inscrit dans le cadre du renouvellement plus large des droits médiatiques nationaux de la LNH par Rogers pour une durée de 12 ans, couvrant les saisons 2026-2027 à 2037-2038.

* Rogers est l’une des plus grandes entreprises de médias sportifs du Canada, détenant d’importants droits de diffusion sportive ainsi que des participations dans des franchises professionnelles de premier plan.

* Les conditions financières de cet accord de sous-licence n’ont pas été divulguées.