Rod Shurman nommé président "industries de construction" de Caterpillar
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 07:25
Rod Shurman occupe actuellement le poste de vice-président senior de la division BCP (produits de construction pour le bâtiment) de Caterpillar, où il assure la direction mondiale des machines de construction compactes et polyvalentes.
Le groupe "industries de construction", qu'il dirigera donc dans ses nouvelles fonctions, comprend notamment les divisions terrassement, excavation, produits de construction pour le bâtiment, opérations en Chine, et Cat Rental & Used.
"La grande expérience de Rod en ingénierie et en exploitation, combinée à une volonté de résoudre les défis les plus difficiles de nos clients, le prépare à guider Construction Industries vers son prochain chapitre", commente le CEO Joe Creed.
Valeurs associées
|638,930 USD
|NYSE
|+0,38%
