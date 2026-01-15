 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rod Shurman nommé président "industries de construction" de Caterpillar
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 07:25

Caterpillar annonce que Rod Shurman a été nommé président du groupe "industries de construction" à compter du 1er février 2026, succédant à Tony Fassino qui a choisi de prendre sa retraite à compter du 31 mai, après 30 ans au sein du groupe.

Rod Shurman occupe actuellement le poste de vice-président senior de la division BCP (produits de construction pour le bâtiment) de Caterpillar, où il assure la direction mondiale des machines de construction compactes et polyvalentes.

Le groupe "industries de construction", qu'il dirigera donc dans ses nouvelles fonctions, comprend notamment les divisions terrassement, excavation, produits de construction pour le bâtiment, opérations en Chine, et Cat Rental & Used.

"La grande expérience de Rod en ingénierie et en exploitation, combinée à une volonté de résoudre les défis les plus difficiles de nos clients, le prépare à guider Construction Industries vers son prochain chapitre", commente le CEO Joe Creed.

Valeurs associées

CATERPILLAR
638,930 USD NYSE +0,38%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank