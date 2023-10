ROCTOOL - RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023

- Croissance du chiffre d’affaires de 24 %

- EBITDA positif

- Trésorerie stable



Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente ses résultats du premier semestre consolidés au 30 juin 2023.



Mathieu Boulanger, Directeur Général de Roctool : « Le déploiement de la technologie Roctool continue et nous ne pouvons qu’être très fiers des six premiers mois de l’année. Je remercie d’ailleurs toutes mes équipes du travail accompli. Alors même que la conjoncture est incertaine, que le marché boursier est chahuté par l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, nos solutions ont continué sur ce premier semestre de séduire clients et prospects, et nos résultats poursuivent leur amélioration depuis 3 ans. Notre stratégie de partenariats commence à porter ses fruits et nous sommes mobilisés pour ce deuxième semestre, d’autant plus que nous avons maintenant à nos côtés des acteurs tels que ENRX. Avec une visibilité qui s’est réduite sur ce second semestre, notre priorité est de sécuriser les nouveaux projets en approche et de les livrer avant la fin de l’année. »



Le chiffre d’affaires s’établit à 5,1 M€, affichant une hausse de +24 % vs le S1 2022 et +76% vs le S1 2021, porté par le dynamisme soutenu de l’ensemble des marchés.

...