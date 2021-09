ROCTOOL - RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 - Confirmation de la bonne dynamique de l'activité - Poursuite de l'amélioration des résultats

Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente aujourd'hui ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2021.

Mathieu Boulanger, Directeur général de Roctool, précise : « A mi-année, notre société démontre à nouveau sa capacité à tenir sa feuille de route en améliorant ses fondamentaux dans un contexte international complexe. Notre technologie continue sa percée auprès de marques internationales avec le lancement de nouveaux projets à forte valeur ajoutée, et la plupart ciblant l'écoresponsabilité. En parallèle, nous poursuivons nos efforts afin de réduire nos pertes tout en maintenant notre performance. »



Le chiffre d'affaires s'atteste à 2,9 M€, soit une hausse de 13 % vs le S1 2020, en particulier grâce à une accélération sur le marché de la beauté qui représente 24% du chiffre d'affaires total du S1 2021, soit une hausse de + 121% vs S1 2020. Roctool participera prochainement au salon Luxe Pack, principal salon mondial du packaging de la beauté.

Un des leaders mondiaux de la beauté devrait préciser ses ambitions avec la technologie Roctool.