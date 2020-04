ROCTOOL - Résultats annuels 2019 - Premiers effets positifs des réorientations stratégiques

Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, présente ses résultats annuels consolidés audités, clos au 31 décembre 2019, et arrêtés par le Conseil d'administration du 27 avril 2020.

Mathieu Boulanger, Directeur général de Roctool, précise : « 2019 fut pour Roctool, une année de choix stratégiques et de consolidation de nos activités premières. Ces réorientations adoptées par nos équipes, nous ont permis de nous positionner très en amont, sur des marchés à haute valeur ajoutée que constituent le médical et la beauté. Elles ont d'ores et déjà porté leurs premiers fruits, et devraient nous permettre d'accélérer à un niveau global. Cette dynamique bien engagée dès le début 2020, est perturbée par la crise sanitaire engendrée par le COVID-19. Face à ce défi majeur, le Groupe a mis en place les mesures sanitaires pour garantir la sécurité et la santé de chacun, et reste totalement mobilisé pour assurer le meilleur service possible à ses clients. A ce jour, le Groupe, fort d'une structure financière consolidée, reste confiant et étudie les meilleurs scénarios pour limiter l'impact de l'épidémie sur l'ensemble de l'exercice ».