Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce pour l'activité du premier semestre 2021, un chiffre d'affaires consolidé de 2,9 M€, soit une hausse de 13 % vs S1 2020. Roctool continue son accélération sur le marché de la beauté, particulièrement séduit par la technologie à faible impact environnemental (24% du chiffre d'affaires total S1 2021, soit +121% vs S1 2020)

Des indicateurs bien orientés



Confirmant la pertinence de l'offre, le carnet de commandes poursuit sa forte progression s'établissant à près de 3 m€ au 30 juin 2021 (dont une bonne partie prévue pour le S2 2021), et ce malgré une prospection commerciale qui reste compliquée, avec des déplacements difficiles et un grand nombre de salons professionnels encore à l'arrêt. Les équipes ont toutefois pu participer au Chinaplas à Shenzhen (Chine) en avril, permettant de constater le regain d'optimisme de l'industrie manufacturière asiatique.



Les ventes de marchandise sont en progression de 6%. Si la vente de systèmes est en légère baisse, la vente de composants moule a fortement augmenté, démonstration de l'augmentation de l'utilisation de la technologie.