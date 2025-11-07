 Aller au contenu principal
Roctool annonce une augmentation de capital de 1,4 million d'euros
information fournie par AOF 07/11/2025 à 18:12

(AOF) - Roctool a annoncé un projet d’augmentation de capital d’un montant de 1,4 million d’euros. Le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement par induction pour les plastiques et composites va effectuer cette opération auprès de Po Quan Holdings, une société de droit singapourien pour 1,2 million d’euros, ainsi que d’un investisseur institutionnel français.

Po Quan est l'actionnaire majoritaire de la société Compose MFG qui est un partenaire industriel et commercial majeur de Roctool pour le déploiement des innovations notamment pour l'aéronautique, le sport et loisirs et les applications de haute performance dans le plastique et le composite.

AOF - EN SAVOIR PLUS

