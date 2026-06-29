Rockwell Medical recule après avoir annoncé un regroupement d'actions

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29 juin - ** L'action du fabricant de produits de dialyse Rockwell Medical RMTI.O recule de 4,8 % à 62 centimes avant l'ouverture du marché

** La société indique que son conseil d'administration a approuvé un regroupement d'actions à raison de 1 pour 10, qui prendra effet le 1er juillet; les actionnaires avaient approuvé cette mesure lors de l'assemblée générale annuelle de RMTI le 12 juin

** La société précise que 10 actions existantes seront regroupées en une seule nouvelle action, tandis que le titre continuera d’être coté sur le Nasdaq sous le symbole "RMTI"

** La société précise que cette mesure vise principalement à respecter la règle du Nasdaq imposant un cours d’offre minimum de 1 dollar pour le maintien de la cotation

** Aucune fraction d’action ne sera émise; les actionnaires recevront à la place une compensation en espèces pour toute fraction d’action – RMTI

** À la clôture d’hier, RMTI affichait une baisse de 21,9 % depuis le début de l’année