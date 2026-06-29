Allemagne : cinq morts lors d'une fusillade, deux suspects arrêtés, selon la police

Un membre de la police scientifique sur le lieux d'une fusillade à Stade, dans le nord de l'Allemagne, le 29 juin 2026 ( AFP / Ibrahim OT )

Cinq personnes ont été tuées et plusieurs blessées par balles lundi dans un centre d'aide aux jeunes à Stade, ville du nord de l'Allemagne, et deux suspects présumés, dont le tireur, ont été arrêtés, selon la police locale.

Selon un communiqué des policiers, il n'existe plus aucun "danger pour la population", ce qui laisse entendre que la fusillade est terminée à la suite des arrestations de ces deux personnes qui n'ont pas été identifiées.

"L'enquête sur les circonstances et le déroulement exact des faits se poursuit", précise la police, qui ne donne aucune indication sur les motivations des suspects.

Selon la même source, "cinq personnes ont été mortellement blessées, et d'autres ont été blessées" par des coups de feu tirés dans un centre d'aide pour jeunes à Stade, ville de 50.000 habitants près de Hambourg.

La police ne précise pas si les victimes sont des mineurs ou des adultes.

Selon un photographe de l'AFP, les policiers étaient encore déployés en nombre dans ce quartier résidentiel et arboré, plusieurs heures après les faits.

Des plots numérotés de couleur jaune ont été placés dans la rue aux abords des lieux du crime, pour marquer l'emplacement des indices retrouvés. Des agents de la police scientifiques, en combinaisons blanches, se sont également rendus sur place.

Des policiers en faction après une fusillade à Stade, dans le nord de l'Allemagne, le 29 juin 2026 ( AFP / Ibrahim OT )

"Dans le cadre des opérations de recherche et d'intervention mises en place, deux personnes, suspectées d'être impliquées dans les faits, dont le tireur présumé, ont pu être arrêtées", ont annoncé les forces de l'ordre.

Rumeurs et fausses informations

Ces dernières appellent également la population à ne pas diffuser de fausses informations ou de rumeurs et d'attendre les communications des autorités.

Un représentant de la mairie a pour sa part déclaré qu'un jardin d'enfants et une école étaient situés dans ce même quartier de Stade, et que ces sites n'avaient pas été visés.

Une policière emmène un chien sur le lieu d'une fusillade à Stade, dans le nord de l'Allemagne, le 29 juin 2026 ( AFP / Ibrahim OT )

"Nous sommes heureux que nos collaborateurs, les enfants du jardin d'enfants et de l'école primaire aillent bien, et je remercie les policières et policiers pour leur intervention", a affirmé dans un communiqué l'élu, Carsten Brokelmann, au nom de l'administration de la ville.

En début d'après-midi, la police avait annoncé "une importante opération de police en cours" dans le centre-ville de Stade, au niveau de la Dankersstrasse, avant d'annoncer que plusieurs personnes avaient été tuées.

L'Allemagne a connu plusieurs fusillades mortelles ces dernières années.

En mars 2023, un homme de 35 ans, ancien membre des Témoins de Jéhovah, a tué six personnes dans son ancienne communauté à Hambourg en Allemagne, avec qui il était en conflit, avant de se donner la mort.

En février 2020, un extrémiste de droite a tué neuf personnes dans la ville de Hanau, au centre du pays.

Le pays a également été endeuillé par de nombreuses attaques à la voiture-bélier ou au couteau, certaines motivées politiquement, qu'il s'agisse d’extrémisme de droite ou de jihadisme.

L'auteur saoudien de l'attaque à la voiture-bélier contre le marché de Noël de Magdebourg, qui avait fait 6 morts et plus de 300 blessés fin 2024, a été condamné la semaine dernière à la réclusion criminelle à perpétuité. Ses motivations étaient islamophobes et nourries par des idées liées à l'extrême-droite.