Rockwell Medical progresse grâce à la prolongation de l'accord de fourniture de dialyseurs jusqu'en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions du fabricant de produits de dialyse Rockwell Medical RMTI.O augmentent de 7,7% à 93 cents avant la mise en marché

** La société annonce qu'elle a prolongé son accord d'achat de produits avec l'un des plus grands fournisseurs de dialyse aux États-Unis jusqu'en décembre 2026

** Les prix des produits de dialyse augmenteront dans le cadre de l'accord modifié - RMTI

** La société développe et distribue des produits pour le traitement de l'insuffisance rénale terminale

** Les produits sont utilisés dans les centres de dialyse, les hôpitaux, les établissements de soins et les foyers - Co

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~4% au cours de la dernière année