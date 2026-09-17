RockFi renforce son expertise internationale avec l'arrivée de Rémi Danjou

(Zonebourse.com) - Rémi Danjou rejoint RockFi en qualité d'associé après douze années passées chez BNP Paribas. Spécialiste de la clientèle internationale et non-résidente, il dirigeait jusqu'alors l'équipe Banque Privée France International, composée de 14 personnes et représentant plus d'un milliard d'euros d'encours.

Son arrivée permet à RockFi de renforcer son expertise auprès des expatriés et des clients confrontés à des problématiques patrimoniales transfrontalières. Elle s'inscrit dans une série de recrutements de professionnels expérimentés de la banque privée et de la gestion de patrimoine, qui accompagne le développement du modèle de RockFi fondé sur un collectif d'associés, la mutualisation des expertises et des outils technologiques propriétaires.

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