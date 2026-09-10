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RockFi recrute Blandine Veran comme associée
information fournie par AOF 10/09/2026 à 08:55
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(Zonebourse.com) - Après près de 17 ans à l'UFF, Blandine Veran rejoint RockFi en qualité d'associée.

Spécialiste de la gestion de patrimoine auprès des dirigeants et entrepreneurs, elle aura notamment pour mission de renforcer l'expertise de la fintech en matière d'épargne salariale et d'articulation entre patrimoine professionnel et personnel.

Cette arrivée s'inscrit dans la stratégie de développement de RockFi, qui compte désormais près de 70 conseillers en France et poursuit le recrutement de profils expérimentés issus de la banque privée et de la gestion de patrimoine.

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