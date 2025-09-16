RockFi ouvre une antenne à Strasbourg

(AOF) - RockFi élargit son expansion avec l’ouverture d’un bureau à Strasbourg. "Cette nouvelle implantation illustre la volonté de RockFi d’ancrer son modèle de gestion patrimoniale au plus près des entrepreneurs et investisseurs", précise un communiqué de la fintech française. Strasbourg rejoint un réseau comprenant déjà 12 bureaux dont Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulon. Avec 80 collaborateurs dont 50 banquiers privés, RockFi confirme son ambition : "bâtir une nouvelle génération de la gestion privée, plus transparente, plus agile et plus ancrée dans les réalités économiques locales".

À la tête du nouveau bureau, Damien Lévêque est nommé Partner Associé. Avec plus de 10 ans d'expérience en gestion de fortune au sein du cabinet SEGEFI à Strasbourg, il a accompagné plus de 200 familles de dirigeants dans la structuration et la transmission de leur patrimoine.

Spécialiste reconnu de la valorisation de la trésorerie d'entreprise, il apportera une expertise essentielle pour répondre aux enjeux des entrepreneurs et dirigeants du Grand Est.

Son objectif : bâtir une équipe dédiée couvrant Strasbourg, Nancy, Metz et Mulhouse, afin de renforcer la présence de RockFi dans toute la région.