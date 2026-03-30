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RockFi nomme Germain Michou-Tonning directeur général France
information fournie par AOF 30/03/2026 à 10:00

(AOF) - RockFi a annoncé la nomination de Germain Michou-Tonning en tant que directeur général France, un poste nouvellement créé pour accompagner l'accélération de son développement sur le marché hexagonal. La fintech spécialisée dans la gestion privée s'est fixé pour objectif d'atteindre 1 milliard d'euros d'encours sous gestion d'ici fin 2026.

Entré chez RockFi en 2025 dans un contexte de forte croissance, avec une collecte mensuelle en hausse de plus de 20%, il a d'abord oeuvré à la structuration des opérations. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de piloter l'ensemble des activités en France, couvrant notamment l'offre, les opérations, le marketing et les équipes en charge du conseil.

Cette nomination s'inscrit dans la volonté du groupe de structurer son organisation et d'accélérer son expansion en France, afin de soutenir sa trajectoire de croissance.

Fort de quinze ans d'expérience dans l'univers fintech et bancaire, Germain Michou-Tonning a contribué au développement de plusieurs acteurs de référence, dont Boursorama, Nickel et Qonto. Il a également cofondé Alvo.market, une plateforme dédiée à la digitalisation des opérations de M&A sur le segment des small caps.

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