Rocket Lab remporte un nouveau contrat : l'entreprise signe un accord avec Synspective portant sur 20 missions de la fusée Electron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de Rocket Lab RKLB.O , entreprise spécialisée dans l'espace, progressent de 4,7% à 72,95 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a annoncé mercredi avoir signé un contrat de lancement pluriannuel portant sur 20 nouvelles missions pour son lanceur Electron avec la société d'observation de la Terre Synspective, basée à Tokyo

** Ce contrat est le plus important contrat de lancement commercial pour Electron de toute l’histoire de RKLB; il porte à 47 le nombre total de missions Electron pour Synspective

** À la clôture d'hier, RKLB affichait une baisse de 0,11% depuis le début de l'année