Rocket Lab recule et prévoit une marge inférieure aux estimations pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 août - ** L'action de la société spatiale Rocket Lab
RKLB.O recule de 1,9 % en séance prolongée
** La société prévoit pour le troisième trimestre une marge brute GAAP comprise entre 29 % et 31 %, inférieure à l'estimation moyenne des analystes de 37,6 % – données compilées par LSEG
** RKLB prévoit un chiffre d'affaires compris entre 250 et 265 millions de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations de 238,5 millions de dollars
** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre affiche une hausse de 14,7 %
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