Rocket Lab rachète Iridium dans le cadre d'une transaction de 8 milliards de dollars pour concurrencer SpaceX

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* La Deutsche Bank et Wells Fargo se sont engagées à accorder un prêt relais de 3,6 milliards de dollars pour la partie en espèces

* Grâce à cet accord, Rocket Lab acquiert le spectre sous licence d’Iridium et ses 2,5 millions d’abonnés

* Le directeur général Peter Beck a déclaré que l'acquisition d'Iridium éviterait des années de dépenses liées au déploiement du réseau

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 1 à 5) par Akash Sriram et Joey Roulette

Rocket Lab RKLB.O a conclu lundi un accord de 8 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de communications par satellite Iridium Communications IRDM.O , misant sur un avantage à la manière de SpaceX qui combine une constellation de satellites avec les fusées développées en interne qui les lanceront. Cette transaction s’inscrit dans la dynamique croissante du secteur spatial , où l’appétit des investisseurs s’est considérablement accru depuis que SpaceX a levé environ 86 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse au monde au début du mois. Cet accord accélère la stratégie de longue datede Rocket Lab visant à aller au-delà des services de lancement en lui apportant un réseau de satellites bien établi, un spectre coordonné à l’échelle mondiale etdes millions de clients, principalement des entreprises et des administrations publiques — des atouts qu’il aurait fallu plusieurs années et des milliards de dollars à Rocket Lab pour se constituer par ses propres moyens.

« Nous disposons d’une activité très rentable avec Iridium, qui est avant tout une toute nouvelle constellation… Et bien sûr, le spectre, qui revêt une importance capitale », a déclaré à Reuters le fondateur et directeur général Peter Beck. Rocket Lab a indiqué que cet accord permettra à l’entreprise de développer l’activité « Direct-to-Device » d’Iridium et de se lancer sur « des marchés inexploités et d’être pionnière dans de nouveaux services spatiaux ». Au cœur de la stratégie de l’entreprise visant à lancer ses propres constellations de satellites se trouve Neutron, sa fusée réutilisable de charge utile moyenne dont le premier vol est prévu au quatrième trimestre 2026.

Les actionnaires d’Iridium recevront 27 dollars en espèces ainsi que des actions Rocket Lab, pour une valeur combinée de 54 dollars par action Iridium — soit une prime de 24,1 % par rapport au dernier cours de clôture du titre. La transaction devrait être finalisée mi-2027.

Le cours de l’action Rocket Lab a bondi de 10 %, tandis que celui d’Iridium, dont la valeur a déjà plus que doublé cette année, a grimpé d’environ 22 %.

« En acquérant Iridium, Rocket Lab s’assure immédiatement une base de clients et un réseau de distribution initiaux, qui pourraient s’avérer encore plus précieux que le matériel, les droits de spectre et les autres actifs qu’elle acquiert dans le cadre de cette opération », a déclaré Micah Walter Range, président du cabinet de conseil spatial Caelus Partners.

Fondée par Motorola à la fin des années 1980, Iridium a été l’une des premières entreprises au monde à mettre en place un réseau mondial de communications par satellite en orbite basse. Elle a survécu à une faillite très médiatisée en 1999 et s’est réinventée en tant que fournisseur rentable de services de communication destinés à des clients des secteurs gouvernemental, aéronautique, maritime et industriel.

Cette acquisition associe les activités de Rocket Lab dans le domaine des lanceurs et de la fabrication de satellites au réseau mondial de satellites en bande L d’Iridium, à ses fréquences sous licence et à plus de 2,5 millions d’abonnés issus des secteurs gouvernementaux, de la défense, de l’aviation, du secteur maritime et des marchés commerciaux.

Cette stratégie est similaire à celle de SpaceX SPCX.O et de sa filiale Starlink, qui combine des capacités de lancement avec des services de communications par satellite. L’entreprise dirigée par Elon Musk prévoit de développer son activité de satellites de communication tout en mettant au point une infrastructure informatique en orbite basée sur l’IA.

Rocket Lab a obtenu des engagements pour un prêt relais de 3,6 milliards de dollars auprès de la Deutsche Bank et de Wells Fargo afin de financer la partie en numéraire de l’acquisition. La société a indiqué qu’elle prévoyait également d’utiliser ses liquidités disponibles, en complément d’un financement par emprunt et par capitaux propres.