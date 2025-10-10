Rocket Lab progresse après la signature d'un contrat avec l'agence spatiale japonaise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre - ** Les actions de la société spatiale Rocket Lab RKLB.O augmentent de 5,5 % à 70,30 $ avant bourse

** RKLB annonce avoir signé un contrat pour deux lancements d'Electron avec l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA)

** Les deux missions Electron, qui seront lancées à partir du complexe de lancement 1 de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande, permettront de déployer des satellites dans le cadre du programme de démonstration des technologies satellitaires innovantes de la JAXA

** L'action RKLB a plus que doublé cette année