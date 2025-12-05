Allemagne: L'économie devrait croître lentement en 2026, selon l'institut IW

Un immeuble de bureaux dans le quartier financier depuis le gratte-ciel "Main tower" à Francfort

par Rene Wagner et Maria Martinez

La reprise économique de l'Allemagne restera modérée l'année prochaine en raison des difficultés des exportations et du ralentissement du commerce mondial, selon les prévisions de l'Institut économique allemand (IW) dont Reuters a pris connaissance vendredi.

L'IW prévoit que le produit intérieur brut (PIB) réel de l'Allemagne n'augmentera que légèrement cette année, de 0,1% après deux années de contraction, avant d'atteindre 0,9% l'année prochaine, ce qui représente une augmentation notable.

L'Allemagne "sort quelque peu de son état de choc", observe Michael Groemling, économiste en chef de l'IW.

Toutefois, environ un tiers de cette croissance sera due à un effet de calendrier, avec près de deux jours et demi de travail supplémentaires par rapport à 2025, selon l'IW.

En octobre, le ministère allemand de l'Économie a revu à la hausse sa prévision pour 2025, tablant sur une croissance de 0,2%. Il vise une progression du PIB de 1,3% en 2026.

