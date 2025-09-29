Rocket Lab en hausse après la signature d'un nouvel accord avec Synspective pour le lancement de fusées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 septembre - ** Les actions de Rocket Lab RKLB.O augmentent de 2,3 % à 48,09 $ après la fermeture des marchés
** RKLB et Synspective concluent un accord portant sur 10 lancements, ce qui porte à 21 le nombre de missions sous contrat
** Le contrat prévoit le lancement de 21 satellites StriX SAR dans le cadre de plusieurs missions jusqu'à la fin de la décennie
** RKLB a signé le premier contrat avec la société japonaise d'observation de la Terre Synspective en juin de l'année dernière
** Jusqu'à la dernière clôture, RKLB avait progressé de 86,6 % depuis le début de l'année
