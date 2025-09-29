 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 043,75
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rocket Lab en hausse après la signature d'un nouvel accord avec Synspective pour le lancement de fusées
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 22:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de Rocket Lab RKLB.O augmentent de 2,3 % à 48,09 $ après la fermeture des marchés

** RKLB et Synspective concluent un accord portant sur 10 lancements, ce qui porte à 21 le nombre de missions sous contrat

** Le contrat prévoit le lancement de 21 satellites StriX SAR dans le cadre de plusieurs missions jusqu'à la fin de la décennie

** RKLB a signé le premier contrat avec la société japonaise d'observation de la Terre Synspective en juin de l'année dernière

** Jusqu'à la dernière clôture, RKLB avait progressé de 86,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ROCKET LAB
47,0100 USD NASDAQ +1,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank