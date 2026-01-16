Rocket Lab atteint un niveau record après le relèvement de notation de MS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de Rocket Lab Corp RKLB.O augmentent de 6,5 % à 96,73 $ après que les analystes de Morgan Stanley ont relevé la note de la société spatiale ** RKLB a atteint un plus haut historique en séance de 99,58 $ et est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 6 janvier

** RKLB a terminé l'année 2025 avec 21 lancements, augmentant le nombre de lancements annuels de 5 par rapport à 2024 (+31%). Nous prévoyons qu'Electron lancera ~28 missions en 2026 et passera à ~50 missions en 2030", déclarent les analystes de Morgan Stanley dirigés par Kristine Liwag dans une note aux investisseurs

** MS a relevé RKLB de "equal weight" à "overweight" et a augmenté son PT de 67 $ à 105 $

** Nous considérons les débuts de Neutron comme un catalyseur clé pour RKLB au début de 2026, les plans actuels prévoyant que Neutron atteigne l'aire de lancement au premier trimestre 26 et soit lancé peu de temps après. RKLB vise à atteindre l'orbite lors du premier essai en vol de sa nouvelle fusée de classe moyenne, après quoi l'entreprise prévoit d'exécuter son carnet de commandes précoce de Neutron", déclare Liwag ** Parmi les 17 analystes couvrant RKLB, la note moyenne est "acheter" et le prix médian est de 72 $ ** RKLB est en hausse de 42,2 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 1,2 % pour l'indice Nasdaq Composite

