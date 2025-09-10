Rocket Companies augmente après que BofA ait relevé son prix à "acheter" en raison des perspectives de baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

10 septembre - ** La société de courtage BofA Global Research fait passer la banque hypothécaire Rocket Companies

RKT.N de "neutre" à "achat" et augmente les prévisions à 24 $ contre 21 $

** Les actions de RKT augmentent de 5,9 % à 21,67 $

** La nouvelle prévision représente une hausse de 17,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous considérons Rocket comme un grand bénéficiaire des baisses de taux, car cela va probablement stimuler une augmentation des volumes d'achat et de refinancement", dit BofA

** La société de courtage considère la clôture de l'acquisition de Mr Cooper COOP.O comme un catalyseur positif à court terme

** Les taux hypothécaires actuels de 6,55 % sont au plus bas depuis février 2023 et nous pensons que RKT verra une augmentation encore plus significative des volumes lorsque les taux hypothécaires baisseront", dit BofA

**En incluant le mouvement de la session, l'action RKT a augmenté de105,6 % depuis le début de l'année