Roche: vers une entrée en phase 3 dans Parkinson information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Roche annonce sa décision de procéder au développement de phase 3 du prasinezumab dans la maladie de Parkinson à un stade précoce, sur la base des données de l'étude de phase 2b PADOVA et de données de suivi à plus long terme.



'De multiples critères d'évaluation des études suggèrent un bénéfice clinique potentiel du prasinezumab lorsqu'il est ajouté à un traitement symptomatique efficace dans la maladie de Parkinson à un stade précoce', explique le groupe de santé helvétique.



Cet anticorps anti-alpha-synucléine potentiel de première classe cible un facteur biologique connu de la progression de la maladie de Parkinson, maladie qui touche plus de 10 millions de personnes dans le monde avec d'importants besoins non satisfaits.





