Roche vendra la pilule antigrippale à 50 dollars aux patients américains qui paieront en espèces

par Patrick Wingrove

Roche ROG.S a lancé jeudi la vente directe aux consommateurs américains de sa pilule antivirale contre la grippe Xofluza à un prix au comptant réduit de 50 dollars, à la suite de mesures similaires prises par des rivaux qui s'efforcent de répondre à la pression de l'administration Trump pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance payés par les Américains.

Le prix au comptant de Xofluza, proposé par Genentech, l'unité biotechnologique américaine de Roche, à 70 % en dessous du prix catalogue, sera disponible pour les patients assurés et non assurés auprès d'Alto Pharmacy et de Mark Cuban Cost Plus Drug Company. Alto Pharmacy assurera la livraison le jour même. Les grandes chaînes de pharmacies américaines telles que CVS

CVS.N ne seront pas impliquées, a confirmé Roche.

L'administration du président américain Donald Trump a déclaré qu'elle prévoyait de lancer, probablement au début de l'année prochaine, un site web appelé TrumpRx qui vise à aider les consommateurs à acheter certains médicaments directement auprès des fabricants. Roche a déclaré que son nouveau programme ne serait pas accessible par l'intermédiaire de TrumpRx, mais qu'elle continuerait à évaluer ses options.

Aux États-Unis, rares sont les personnes qui paient comptant leurs médicaments sur ordonnance. La plupart d'entre eux ont une assurance - commerciale ou fédérale, comme Medicare - qui leur facture un ticket modérateur fixe ou un pourcentage du coût du médicament. Les assureurs bénéficient généralement de remises confidentielles ou de rabais directement auprès des fabricants de médicaments, ce qui leur permet de réduire leurs coûts bien en deçà des prix de liste.

Le fabricant suisse de médicaments offre déjà un coupon pour Xofluza qui permet à certains patients, assurés ou non, de réduire le coût de leurs médicaments à 35 dollars.

Xofluza est utilisé pour traiter la grippe chez les patients âgés de 12 ans et plus qui présentent des symptômes depuis deux jours au maximum.

Dans le but de réduire le coût des médicaments pour les patients américains qui paient beaucoup plus que dans d'autres pays riches, Donald Trump a conclu des accords avec Pfizer

PFE.N et AstraZeneca AZN.L pour réduire le prix de leurs médicaments d'ordonnance dans le cadre du programme Medicaid pour les Américains à faible revenu, en échange d'un allègement tarifaire .

Roche a déclaré que son nouveau programme soutient cet objectif et est similaire à celui de son rival Amgen

AMGN.O , qui a lancé cette année des remises pour les patients qui paient en espèces.

Les analystes s'attendent à ce que Xofluza génère un chiffre d'affaires de 340 millions de dollars cette année.

Roche, par l'intermédiaire de Genentech, a été l'une des 17 grandes entreprises pharmaceutiques à recevoir une lettre de Donald Trump en juillet exigeant qu'elles facturent aux patients américains le même prix que celui payé dans d'autres pays à revenu élevé, qu'elles créent des canaux de distribution directe aux consommateurs et qu'elles augmentent leurs investissements aux États-Unis. Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100 % sur les médicaments de marque aux entreprises qui ne s'y conformeraient pas.