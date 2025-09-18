 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Roche va racheter 89bio pour un maximum de 3,5 milliards de dollars
information fournie par AOF 18/09/2025 à 10:49

(AOF) - Roche a annoncé la conclusion d’un accord de fusion définitif en vue de l’acquisition de 89bio, une société biopharmaceutique cotée en bourse aux États-Unis pour 3,5 milliards de dollars. Cette dernière est spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour le traitement des maladies hépatiques et cardiométaboliques. Le laboratoire suisse en profitera pour mettre la main sur la Pégozafermine, un produit en phase de développement avancé pour le traitement de la fibrose kystique modérée à sévère et de la cirrhose.

Les termes de l'accord prévoient que Roche lancera sans délai une offre publique d'achat visant à acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation de 89bio, au prix de 14,50 dollars par titre en numéraire, plus un CVR (certificat de valeur conditionnelle) non négociable permettant de percevoir certains paiements d'étape pouvant atteindre 6 dollars par action en numéraire également. Ce prix représente une valeur totale des capitaux propres d'environ 2,4 milliards de dollars et une valeur totale de la transaction pouvant s'élever à 3,5 milliards de dollars.

