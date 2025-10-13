Roche va présenter des résultats sur plusieurs cancers à l'ESMO
information fournie par Zonebourse 13/10/2025 à 07:41
'Ces données soulignent l'engagement de Roche à fournir des médicaments innovants pour certains des types de cancer les plus difficiles à traiter, notamment les cancers du sein, les cancers du poumon, les cancers gastro-intestinaux et les cancers génito-urinaires' indique le groupe.
Parmi les principales présentations figurent Giredestrant : les résultats primaires de l'étude de phase III evERA Breast Cancer, le premier essai de phase III comparatif positif des personnes atteintes d'un cancer du sein ER-positif.
Le groupe va présenter également Tecentriq : les résultats de l'essai IMvigor011, la première étude mondiale de phase III pour le traitement postopératoire du cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (MIBC).
Roche va présenter aussi Alecensa : les données finales sur la survie globale issues de l'étude pivot ALEX sur Alecensa® (alectinib) pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).
Il y aura aussi une présentation d'Alecensa : les résultats actualisés de l'étude de phase III ALINA, pour les patients atteints d'un CPNPC ALK-positif réséqué.
Valeurs associées
|299,600 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-1,06%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Cet investissement est le plus important de l'histoire du constructeur automobile * ... Lire la suite
-
L'Angleterre de Thomas Tuchel a validé à vitesse grand V son billet pour le Mondial-2026, mardi en décrochant une sixième victoire en six matches qualificatifs, sans but encaissé, à Riga contre la faible Lettonie (5-0). La sélection des Three Lions est devenue ... Lire la suite
-
Le Hamas a rendu mardi soir quatre dépouilles d'otages supplémentaires au lendemain du retour en Israël des vingt derniers otages vivants retenus à Gaza et de quatre premières dépouilles. L'armée israélienne a annoncé peu après minuit mercredi (21H00 GMT mardi) ... Lire la suite
-
"S'il ne gagne pas, nous partons": Donald Trump a menacé mardi de couper les vivres à l'Argentine si son allié, le président ultralibéral Javier Milei, essuyait un revers lors des élections législatives à la fin du mois. "Je soutiens cet homme parce que sa philosophie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer