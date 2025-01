Roche: un nouveau dispositif Ventana autorisé aux USA information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 14:42









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi avoir reçu l'autorisation de la FDA américaine afin de commercialiser un nouvel outil de diagnostic Ventana permettant de différencier les tumeurs malignes à cellules B des autres tumeurs.



Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique suisse indique que l'homologation 510(K) de ce test d'hybridation chromogénique in situ (ISH) va permettre aux médecins d'identifier le meilleur traitement pour leurs patients.



Le dispositif - baptisé 'Ventana Kappa et Lambda Dual ISH ARNm Probe Cocktail' - est capable de faire la différence entre une soixantaine de sous-types de lymphomes B et de néoplasmes des cellules plasmatiques à partir d'une seule lame de prélèvement.



Ce système avait déjà reçu le marquage CE en juin 2024.



D'après Roche, les lymphomes B représentent environ 85% des lymphomes non-hodgkiniens aux Etats-Unis, ces derniers étant l'une des formes de cancer les plus fréquemment rencontrés dans le pays avec 5% des cas de cancer diagnostiqués chaque année et plus de 80.000 décès par an.





