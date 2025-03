Roche scelle un accord avec Zealand Pharma sur un traitement contre l'obésité

( AFP / ALEXANDRA BEIER )

Le géant pharmaceutique suisse Roche a scellé un accord avec le danois Zealand Pharma pour développer et commercialiser un traitement contre l'obésité, a-t-il annoncé mercredi.

Le groupe suisse va lui verser dans un premier temps 1,65 milliard de dollars (1,51 milliard d'euros) auxquels s'ajouteront ensuite des versements d'étape, portant le montant total de l'accord à "jusqu'à 5,3 milliards de dollars", a-t-il indiqué dans le communiqué.

La transaction est sujette à approbation règlementaire, les deux groupes espérant la finaliser durant le deuxième trimestre.

L'accord porte une collaboration dans le développement et la commercialisation ensemble de petrelintide, un analogue de l'amyline actuellement à l'étude en phase II, en tant que thérapie seule mais aussi en association avec le traitement expérimental de Roche appelé CT-388.

Petrelintide est un traitement administrable en injection sous-cutanée une fois par semaine.

L'accord prévoit que Zealand Pharma et Roche commercialisent ensemble petrelintide aux Etats-Unis et en Europe et que le groupe suisse en ait les droits exclusifs pour le reste du monde.