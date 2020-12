Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche s'allie à Moderna pour l'utilisation de son test d'anticorps dans les essais du candidat vaccin Reuters • 09/12/2020 à 10:20









ROCHE S'ALLIE À MODERNA POUR L'UTILISATION DE SON TEST D'ANTICORPS DANS LES ESSAIS DU CANDIDAT VACCIN ZURICH (Reuters) - Roche a annoncé un partenariat avec Moderna pour que le laboratoire américain utilise son test d'anticorps dans les essais cliniques de son vaccin contre le COVID-19, a déclaré mercredi le groupe pharmaceutique suisse. Celui-ci a indiqué que son test, qui a reçu en novembre une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and drug administration (FDA) aux États-Unis, pouvait fournir des preuves quantitatives de la présence et des niveaux d'anticorps qui se développent en réponse au vaccin de Moderna. Le spécialiste de l'ARN messager, une molécule permettant au corps humain de créer des protéines virales qui déclenchent une réponse immunitaire, a déjà démontré l'efficacité à 94% de son candidat dans la prévention du COVID-19 lors d'essais avancés avec plus de 30.000 participants. Le test en question, qui nécessite une prise de sang en laboratoire, peut établir une corrélation entre la protection fournie par le vaccin et les niveaux d'anticorps développés en réponse aux protéines trouvées sur le domaine de liaison au récepteur, a précisé le groupe suisse. "Cela pourrait jouer un rôle pour évaluer si ou quand une personne a besoin d'une revaccination", a souligné Roche dans un communiqué. (John Miller ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.85% MODERNA NASDAQ +6.48%