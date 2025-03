Roche: résultats d'un traitement pour les allergies information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 08:45









(CercleFinance.com) - Une étude de phase III montre que Xolair pourrait être plus efficace avec moins d'effets secondaires que l'immunothérapie orale pour le traitement des allergies alimentaires.



Xolair est le seul médicament approuvé par la FDA américaine pour réduire les réactions allergiques chez les enfants et les adultes souffrant d'une ou plusieurs allergies alimentaires.



La phase 2 de l'étude OUtMATCH a montré que Xolair était plus efficace avec moins d'effets secondaires que l'immunothérapie orale multiallergénique (OIT) dans le tout premier essai comparant les deux approches thérapeutiques.



Ces résultats ont été présentés lors de symposiums de dernière minute lors de la réunion annuelle 2025 de l'American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI).



' Les allergies alimentaires sont de plus en plus fréquentes, obligeant des millions de familles à faire face à une vigilance constante, à des restrictions alimentaires strictes et à des perturbations des activités quotidiennes ', a déclaré le Dr R. Sharon Chinthrajah, co-directrice de l'étude OUTMATCH et professeure agrégée de médecine à la Stanford School of Medicine, au Sean N. Parker Center for Allergy and Asthma Research.



' Ces résultats fournissent aux prestataires de soins de santé des données précieuses sur l'omalizumab et l'immunothérapie orale, leur permettant de continuer à répondre aux divers besoins et objectifs de traitement de leurs patients souffrant d'allergies alimentaires. '





