Roche reçoit une approbation de la FDA dans le cancer du poumon
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 07:45
Cette approbation aux Etats-Unis s'appuie sur les résultats de l'étude pivot de phase III IMforte, selon lesquels l'association a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 46% et le risque de décès de 27%, comparé à Tecentriq seul.
Par cette décision, Tecentriq plus lurbinectédine devient la première et la seule thérapie d'association pour le traitement d'entretien de première ligne de l'ES-SCLC, 'une maladie très agressive pour laquelle les options de traitement sont limitées'.
Par ailleurs, Roche annonce que Claudia Süssmuth Dyckerhoff, membre de son conseil d'administration depuis 2016, a décidé de ne pas se représenter lors de l'AG prévue en 2026, souhaitant rejoindre celui d'un autre groupe dans le domaine de la santé.
