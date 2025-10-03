 Aller au contenu principal
Roche reçoit une approbation de la FDA dans le cancer du poumon
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 07:45

Roche indique que la FDA des Etats-Unis a approuvé Tecentriq et Tecentriq Hybreza en association avec la lurbinectédine pour le traitement d'entretien de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu (ES-SCLC).

Cette approbation aux Etats-Unis s'appuie sur les résultats de l'étude pivot de phase III IMforte, selon lesquels l'association a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 46% et le risque de décès de 27%, comparé à Tecentriq seul.

Par cette décision, Tecentriq plus lurbinectédine devient la première et la seule thérapie d'association pour le traitement d'entretien de première ligne de l'ES-SCLC, 'une maladie très agressive pour laquelle les options de traitement sont limitées'.

Par ailleurs, Roche annonce que Claudia Süssmuth Dyckerhoff, membre de son conseil d'administration depuis 2016, a décidé de ne pas se représenter lors de l'AG prévue en 2026, souhaitant rejoindre celui d'un autre groupe dans le domaine de la santé.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
284,300 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
