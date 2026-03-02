 Aller au contenu principal
Roche présente les résultats d'une étude pour la sclérose en plaques
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:05

Le fénébrutinib de Roche confirme son potentiel en tant que premier et unique inhibiteur de BTK pour la SEP récurrente et progressive primaire dans une troisième étude de phase III positive (FENhance 1).

L'étude FENhance 1 a atteint son critère d'évaluation principal, démontrant que le fénébrutinib expérimental réduisait significativement les poussées de 51 % par rapport au tériflunomide dans la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR), ce qui concorde avec les résultats de l'étude FENhance 2 montrant une réduction de 59 %.

Les critères d'évaluation secondaires des deux études sur la SEP-RR montrent des réductions statistiquement significatives et cliniquement pertinentes des lésions cérébrales. De plus, tous les critères d'évaluation de la progression montrent des tendances favorables pour le fénébrutinib.

" Ces résultats décisifs, associés aux données précédentes, démontrent de façon convaincante que le fénébrutinib peut devenir le premier traitement oral hautement efficace contre la SEP-RR et la SEP-PP ", a déclaré le Dr Levi Garraway, directeur médical et responsable du développement mondial des produits chez Roche.

" Forts d'une décennie d'innovations dans le traitement de la SEP, nous restons déterminés à poursuivre nos efforts d'innovation afin de permettre un jour aux personnes atteintes de SEP de vivre pleinement leur vie. "

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
357,100 CHF Swiss EBS Stocks -2,70%
