Roche présente les résultats d'une étude pour la sclérose en plaques
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:05
L'étude FENhance 1 a atteint son critère d'évaluation principal, démontrant que le fénébrutinib expérimental réduisait significativement les poussées de 51 % par rapport au tériflunomide dans la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR), ce qui concorde avec les résultats de l'étude FENhance 2 montrant une réduction de 59 %.
Les critères d'évaluation secondaires des deux études sur la SEP-RR montrent des réductions statistiquement significatives et cliniquement pertinentes des lésions cérébrales. De plus, tous les critères d'évaluation de la progression montrent des tendances favorables pour le fénébrutinib.
" Ces résultats décisifs, associés aux données précédentes, démontrent de façon convaincante que le fénébrutinib peut devenir le premier traitement oral hautement efficace contre la SEP-RR et la SEP-PP ", a déclaré le Dr Levi Garraway, directeur médical et responsable du développement mondial des produits chez Roche.
" Forts d'une décennie d'innovations dans le traitement de la SEP, nous restons déterminés à poursuivre nos efforts d'innovation afin de permettre un jour aux personnes atteintes de SEP de vivre pleinement leur vie. "
