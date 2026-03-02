"D'autres" décès américains, "4 à 5 semaines de conflit"... : Donald Trump sensibilise l'opinion publique américaine à la guerre en Iran

Questionné sur l'avenir de l'Iran, et plus particulièrement sur qui il souhaitait voir à la tête du pays, le président américain a assuré avoir "trois très bons choix".

Donald Trump sur la base Andrews, aux États-Unis, le 1er mars 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROBERTO SCHMIDT )

Donald Trump a justifié les opérations militaires contre l'Iran par la nécessité d'assurer la sécurité à long terme de l'Amérique, et a voulu préparer l'opinion publique à des pertes supplémentaires, après le décès de trois militaires.

"Malheureusement il y en aura probablement d'autres avant la fin. C'est comme ça" , a déclaré le président américain dans une vidéo publiée sur sa plateforme Truth Social, après l'annonce de ces morts. Il a affirmé, dans une courte allocution au ton solennel : "L'Amérique va venger ses morts et porter le coup le plus sévère sur les terroristes qui ont déclaré la guerre contre, fondamentalement, la civilisation."

"Les opérations militaires vont continuer à pleine puissance pour le moment et elles se poursuivront jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints ", a-t-il déclaré depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride où il a passé le week-end avant de rentrer dimanche soir à la Maison Blanche.

Le président américain ne s'est pas adressé en direct à la nation depuis le début de la guerre. Il a publié deux messages vidéo, annoncé la mort du guide suprême Ali Khamenei dans un message écrit sur Truth Social et eu plusieurs entretiens téléphoniques avec des journalistes, qui ont rapporté ses propos. Il a ainsi indiqué que les États-Unis se préparaient pour une opération durant "quatre à cinq semaines" , dans une interview au New York Times .

"Nous menons cette opération massive non seulement pour assurer notre sécurité ici et maintenant, mais aussi pour nos enfants et leurs enfants", avait-il insisté plus tôt dimanche. "Un régime iranien équipé de missiles à longue portée et d'armes atomiques serait une grave menace pour tout Américain" .

Dans un entretien avec un journaliste de la chaîne d'informations financières CNBC , il a par ailleurs assuré que l'opération "progressait très bien" et "plus vite que prévu".

Trois "choix" pour diriger l'Iran

Questionné par le New York Times sur l'avenir de l'Iran, et plus particulièrement sur qui il souhaitait voir à la tête du pays, il a répondu : "J'ai trois très bons choix", avant d'ajouter: "Je ne les dévoilerai pas pour l'instant. Finissons d'abord le travail".

Le président américain a néanmoins évoqué des scénarios contradictoires concernant une éventuelle transition de pouvoir, selon le quotidien américain qui a retranscrit ses propos. Tout en disant qu'il reviendrait au peuple iranien de renverser le pouvoir, il a vanté l'opération américaine du début d'année au Venezuela. "Ce que nous avons fait au Venezuela, je pense, est le scénario parfait, le scénario parfait" , a-t-il déclaré.

Auparavant, il avait indiqué à un journaliste de The Atlantic qu'il avait "accepté de parler" aux dirigeants iraniens. "La plupart de ces gens sont morts. Certains de ceux avec qui nous étions en négociations sont morts", a-t-il ajouté, jugeant que les dirigeants iraniens "avaient voulu la jouer trop finement".

Donald Trump n'est pas apparu en public depuis le début de la guerre, annoncée dans un message vidéo enregistré, pas plus que le chef du Pentagone Pete Hegseth ou le chef de la diplomatie Marco Rubio.

Le ministre de la Défense doit donner lundi (8h locales, 13h GMT) la toute première conférence de presse d'un dirigeant américain depuis le début du conflit. Marco Rubio et lui se rendront mardi au Congrès pour informer les parlementaires du déroulement des opérations militaires.

L'opposition démocrate s'est plainte de ne pas avoir été consultée avant leur lancement.