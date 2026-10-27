Roche obtient un nouveau marquage CE pour sa gamme cobas

Roche annonce avoir obtenu le marquage CE pour son analyseur d'immunologie cobas smart e, une plateforme compacte et autonome conçue pour offrir des performances comparables à celles des laboratoires centraux, avec une emprise au sol inférieure à un mètre carré.

Dernier-né de la gamme de systèmes d'immunoanalyse cobas, cet équipement permettra aux petits laboratoires et aux établissements de santé décentralisés de réaliser directement leurs analyses, sans avoir à externaliser les tests. Il proposera à terme plus de 100 tests à forte valeur médicale, dont plus de 90% afficheront un temps de réaction inférieur ou égal à 18 minutes.

"Pour les petits hôpitaux et laboratoires, maintenir la qualité d'un laboratoire central impliquait traditionnellement d'externaliser les analyses", explique Matt Sause, directeur général de Roche Diagnostics. Selon lui, ce nouvel analyseur permettra d'offrir des résultats fiables et rapides aux patients, quel que soit leur lieu de résidence.

Le cobas smart e complète les unités analytiques cobas e 402 et cobas e 801. Ces trois systèmes peuvent réaliser respectivement jusqu'à 60, 120 et 300 tests par heure. Ils utilisent les mêmes réactifs et la technologie Elecsys, favorisant ainsi la comparabilité des résultats cliniques entre les différents établissements de santé.

Dans un contexte de pénurie mondiale de personnel de santé, estimée à 11 millions de professionnels d'ici à 2030, Roche souligne que son nouvel équipement ne nécessite qu'une minute d'intervention quotidienne de l'opérateur et permet de réduire jusqu'aux deux tiers les opérations de maintenance manuelle par rapport aux plateformes de génération précédente.

Doté d'un réservoir d'eau intégré, compatible avec une alimentation électrique standard et bénéficiant d'une protection contre la poussière, il pourra notamment être déployé dans des établissements ruraux ou disposant de ressources limitées.