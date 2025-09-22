Roche, musclant son entrée dans la course aux médicaments amaigrissants, fait passer le traitement de l'obésité au stade de l'essai final

Roche fait passer un médicament acquis auprès de la biotech Carmot en essai de phase 3

La société vise le marché de l'obésité dominé par Eli Lilly et Novo Nordisk

Possède six médicaments expérimentaux pour l'obésité et les affections connexes

Prévoit de lancer des médicaments contre l'obésité d'ici à 2030

Les actions ont augmenté d'environ 2,8 %

Le fabricant suisse de médicaments Roche ROG.S a fait part de son ambition de rejoindre Eli Lilly et Novo Nordisk au sommet du marché en plein essor de la perte de poids, lundi, en faisant passer l'un de ses médicaments expérimentaux contre l'obésité en phase finale d'essai.

Les actions ont augmenté de 2,8 % dans les échanges de l'après-midi, surpassant un indice européen des soins de santé globalement inchangé.

La décision de Roche d'entamer un essai de phase III de son médicament expérimental contre l'obésité CT-388 marque une étape importante dans ses efforts pour pénétrer le marché en pleine croissance des médicaments contre l'obésité, dont certains analystes estiment qu'il représentera 150 milliards de dollars par an d'ici le début des années 2030.

Roche a acquis ce médicament candidat à la fin de 2023 lorsqu'elle a acquis la société de biotechnologie américaine Carmot Therapeutics CRMO.O , dans sa première tentative pour défier les fabricants dominants de médicaments amaigrissants Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N .

Les actions de Roche ont augmenté de près de 5 % sur le site lorsqu'elles ont annoncé des résultats significatifs en matière de perte de poids dans le cadre d'un essai préliminaire de ce médicament.

TROIS MÉDICAMENTS EN COURS D'ESSAI POURRAIENT DEVENIR DES PRODUITS PHARES

Lors d'une journée des investisseurs à Londres, les dirigeants de la société ont expliqué pourquoi ils pensaient que Roche pourrait prendre des parts de marché à Novo et Lilly, les premiers venus dans la course aux médicaments contre l'obésité, en montrant qu'ils comprenaient la dynamique unique de ce marché. Ils ont ainsi montré qu'ils comprenaient la dynamique propre à ce marché, notamment le fait qu'il reste en grande partie un marché de paiement en espèces, les patients payant de leur poche sans être remboursés par les assurances.

Teresa Graham, responsable de la division pharmaceutique de Roche, a déclaré aux investisseurs que la société prévoyait d'entrer en force sur le marché lucratif des médicaments contre l'obésité avec des produits compétitifs d'ici à 2030.

Six médicaments candidats sont à l'essai pour le traitement de l'obésité et d'affections connexes telles que le diabète de type 2 et l'hypertension, et la société estime qu'ils pourraient tous être lancés d'ici à 2030. Roche prévoit que trois d'entre eux pourraient devenir des produits phares avec des ventes annuelles supérieures à 1 milliard de dollars.

"Notre objectif est de devenir l'un des trois principaux acteurs (sur le marché des médicaments contre l'obésité), et je veux que vous sachiez que je prends cet objectif au sérieux", a déclaré Teresa Graham.

D'AUTRES MESURES POUR RENFORCER LE PORTEFEUILLE DE MÉDICAMENTS CONTRE L'OBÉSITÉ

Roche a pris d'autres mesures pour renforcer son portefeuille de médicaments contre l'obésité.

Au cours des 18 derniers mois, elle a adopté une approche systématique pour définir sa stratégie en matière d'obésité, reconnaissant que le marché est fragmenté, a déclaré Manu Chakravarthy, responsable mondial de la recherche et du développement dans le domaine cardiométabolique.

En conséquence, Roche développe une gamme de médicaments pour répondre aux besoins de santé des patients liés à la perte de poids, a déclaré Manu Chakravarthy lors d'une interview.

Ses médicaments candidats ciblent quatre hormones différentes affectant l'appétit et la régulation métabolique, qu'il a qualifiées de "cibles fondamentales" des maladies métaboliques.

En mars, Roche a racheté à Zealand Pharma son médicament expérimental pour la perte de poids, le petrelintide , pour un montant pouvant atteindre jusqu'à 5,3 milliards de dollars. Elle a également engagé Morten Lammert, de son concurrent Novo Nordisk, en tant que responsable mondial des domaines thérapeutiques cardiovasculaire, rénal et métabolique, afin de superviser la stratégie commerciale de ses médicaments contre l'obésité en cours de développement.

La semaine dernière, elle a accepté d'acheter la société américaine de biotechnologie 89bio ETNB.O pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars, se joignant ainsi à la compétition pour offrir de nouveaux traitements contre les maladies du foie qui complètent les médicaments contre l'obésité.