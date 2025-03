Roche: les actionnaires approuvent le dividende information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Roche ont approuvé mardi toutes les propositions soumises par le conseil d'administration du groupe au cours d'une assemblée générale organisée à Bâle.



Les 616 actionnaires présents, qui représentaient 77% du capital, ont approuvé les comptes pour l'exercice 2024 et réélu Severin Schwan en tant que président du conseil d'administration avec 97,9% des voix.



'2024 a été une bonne année pour notre entreprise', s'est félicité ce dernier dans un discours.



'Non seulement la demande pour nos tests diagnostiques et nos médicaments innovants a considérablement augmenté, mais nous avons également pu faire progresser la médecine, a-t-il ajouté.



Les mandats de tous les autres membres du conseil d'administration qui se présentaient en vue d'une réélection ont été prolongés.



Les actionnaires ont également validé l'augmentation du dividende au titre de l'exercice écoulé, qui passera à 9,70 francs par action et bon de jouissance, marquant ainsi la 38ème augmentation consécutive du coupon versé par le laboratoire pharmaceutique suisse.



Les actionnaires ont par ailleurs approuvé à 95% le montant total des bonus accordés à la direction du groupe au titre de l'exercice 2024.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 308,100 CHF Swiss EBS Stocks +1,28%