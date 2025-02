Roche: le titre se distingue après un relèvement d'UBS information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 14:33









(CercleFinance.com) - L'action Roche figure jeudi parmi les plus fortes hausses de l'indice SMI de Zurich, alors qu'UBS a relevé sa recommandation sur la valeur.



A 14h20, le titre du laboratoire bâlois progresse de 1,3%, à comparer avec un gain de 0,8% pour l'indice des principales valeurs suisses.



Dans une étude diffusée dans la matinée, UBS indique avoir relevé son conseil de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 300 à 338 francs suisses.



Le titre devient par ailleurs sa valeur préférée au sein du secteur pharmaceutique suisse.



Selon le bureau d'études, le groupe offre une croissance durable, accompagnée d'un bon levier en termes de marges.



De son point de vue, le traitement oculaire Vabysmo et le médicament contre la sclérose en plaques Ocrevus constituent les principaux moteurs de croissance à court terme, aux côtés de Xolair contre les allergies alimentaires et d'Elevidys dans la myopathie de Duchenne.



Selon l'analyste, Roche pourrait générer en outre quelque 16 milliards de dollars de ventes additionnelles grâce à ses produits en cours de développement, que ce soit dans Alzheimer, l'obésité, l'amyotrophie spinale ou encore le lupus.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 296,20 CHF Swiss EBS Stocks +1,54%