Roche: le CHMP recommande Columvi dans le lymphome diffus

(CercleFinance.com) - Roche fait savoir que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation de Columvi (glofitamab) en association avec GemOx pour le traitement des adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) en rechute ou réfractaire, inéligibles à une greffe de cellules souches autologues.



Cette recommandation repose sur une étude de phase III ayant montré une amélioration significative de la survie globale par rapport au traitement standard.



Une décision de la Commission européenne est attendue 'dans un futur proche'.





