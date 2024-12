Roche: lancement de l'OPA sur Poseida Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Roche fait part du lancement de son offre publique d'achat (OPA) visant la totalité des actions ordinaires en circulation de Poseida Therapeutics, conformément à l'accord de rapprochement annoncé le 25 novembre dernier.



L'OPA propose un prix de neuf dollars par action Poseida en numéraire, plus un CVR pour recevoir certains paiements conditionnels pour jusqu'à quatre dollars par action en numéraire. La période d'offre expirera le 7 janvier au soir, à moins d'une prolongation.



La finalisation de l'OPA est subordonnée aux conditions habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires requises, ainsi qu'au dépôt valide de la majorité des actions ordinaires en circulation de Poseida.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 255,80 CHF Swiss EBS Stocks +0,79%