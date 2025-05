Roche: lancement d'un test de la fibrose hépatique information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche fait part du lancement d'Elecsys PRO-C3, nouveau test conçu pour évaluer la sévérité de la fibrose hépatique chez les patients présentant des signes de maladie hépatique stéatotique associée à un dysfonctionnement métabolique (MASLD).



Elecsys PRO-C3 ne nécessite qu'un seul essai, qui fournit des résultats en seulement 18 minutes sur les analyseurs cobas de Roche, ce qui simplifie le processus par rapport aux tests actuellement disponibles et réduit les coûts.



Développé avec Nordic Bioscience, il offre ainsi aux cliniciens une 'méthode simple et efficace pour identifier les patients atteints de fibrose hépatique de gravité variable, permettant une intervention rapide et une prise en charge appropriée de la maladie'.





