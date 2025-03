Roche: lance un nouveau centre de recherche à Boston information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 08:13









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé le lancement du Roche Genentech Innovation Center Boston sur le campus de recherche d'entreprise de Harvard à Allston.



Ce lancement permettra de renforcer encore le partenariat de longue date dans des domaines tels que la biologie des maladies, l'ingénierie et l'intelligence artificielle/l'apprentissage automatique.



Le Roche Genentech Innovation Center de Boston servira de centre de recherche et développement de Roche pour les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques (CVRM).



Il soutiendra également certains des efforts de Roche et de Genentech dans le domaine de l'IA et de la science des données pour accélérer la découverte et le développement de médicaments.



Thomas Schinecker, DG de Roche a déclaré : ' En investissant dans un nouveau centre d'excellence en cardiologie, en néphrologie et en métabolisme, ainsi que dans des capacités de science des données et d'IA à cet endroit stratégique, nous souhaitons accélérer les efforts de recherche de Roche et de Genentech et tirer parti de l'écosystème d'innovation de Boston.'





