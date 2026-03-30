Roche lance son test cobas MPX-E
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 09:12
Ce nouveau test consolide la détection de 4 principales cibles virales en un seul flux de travail efficace, et aide les laboratoires à rationaliser leurs opérations tout en améliorant la sécurité du sang et des produits sanguins pour les patients.
Grâce à une sensibilité et une spécificité accrues, cobas MPX-E aide à prévenir la transmission par transfusions sanguines du virus de l'hépatite E (HEV), qui à lui seul représente environ 20 millions d'infections et 70 000 décès chaque année dans le monde.
De plus, le nouveau test propose une détection à double cible pour le groupe M du VIH-1, ciblant deux régions indépendantes du génome viral afin d'améliorer la sensibilité et d'assurer des résultats fiables même en présence de mutations.
Le test fonctionne sur les systèmes entièrement automatisés cobas x800 (cobas 6 800/8 800 et cobas 5 800), déjà utilisés par des laboratoires dans le monde entier pour réaliser plus de 10 millions de tests par mois.
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