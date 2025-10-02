 Aller au contenu principal
Roche lance son offre publique d'achat sur 89bio
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 07:45

Roche annonce lancer son offre publique d'achat (OPA) sur 89bio, au prix de 14,50 dollars par action, plus un droit à la valeur conditionnelle non négociable (CVR) pour recevoir certains paiements d'étape pouvant atteindre 6 dollars par action.

Cette OPA s'inscrit dans l'accord de fusion précédemment annoncé en date du 17 septembre. La période d'offre expirera à une minute après 23h59, heure de New York, le 29 octobre, à moins qu'elle ne soit prolongée.

La réalisation de l'OPA est subordonnée aux conditions habituelles, y compris le dépôt valide de la majorité des actions ordinaires en circulation de 89bio. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2025.

Société biopharmaceutique de stade clinique, 89bio se consacre au développement de thérapies de premier ordre pour les patients atteints de maladies hépatiques et cardiométaboliques qui ne disposent pas d'options de traitement optimales.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
282,300 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
