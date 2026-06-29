Roche lance le séquenceur génétique Axelios dans le but de réduire l'emprise d'Illumina

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bhanvi Satija et Marleen Kaesebier

Le géant suisse de la pharmacie et du diagnostic Roche ROG.S a lancé lundi son séquenceur génétique Axelios, tant attendu , dans le but de contester la position dominante de la société américaine Illumina ILMN.O dans le domaine du séquençage de nouvelle génération.

Le lancement de Roche se limite aux établissements universitaires et de recherche, et intervient plus d’une décennie après l’échec de l’offre publique d’achat hostile de 6,8 milliards de dollars lancée par le groupe pour acquérir Illumina.

La plateforme Axelios est conçue pour lire et analyser rapidement l’ADN à grande échelle, et prend en charge des applications allant de la recherche sur les maladies au développement de médicaments.

Selon les analystes, l’entrée de Roche sur ce marché devrait se traduire par une conquête progressive de parts de marché plutôt que par une disruption rapide du secteur, dont la valeur est estimée à environ 7,3 milliards de dollars. Illumina reste le leader incontesté, avec une part de marché estimée à environ 70% dans le domaine des systèmes de séquençage de nouvelle génération (NGS).

Roche a déclaré qu’elle visait à installer une centaine de machines au cours de la première année, un objectif qui jettera les bases d’une future franchise « phare » générant à long terme

plus d’un milliard de francs suisses (1,1 milliard de dollars) de chiffre d’affaires annuel .

La société s’est associée à 10x Genomics TXG.O et à Google

GOOGL.O DeepVariant pour l’analyse des données, en s’appuyant sur une validation précoce de la plateforme par Broad Clinical Labs et la Hartwig Medical Foundation afin de faciliter son adoption.

Roche a indiqué avoir déjà commencé les livraisons commerciales et enregistré des précommandes. Le lancement se concentre notamment sur les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, et Roche prévoit de s’étendre rapidement à d’autres régions.