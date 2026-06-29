Roche lance le séquenceur génétique Axelios dans le but de réduire l'emprise d'Illumina

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* Le séquenceur génétique de Roche, conçu pour lire et analyser rapidement l'ADN à grande échelle

* Les analystes prévoient une progression progressive des parts de marché plutôt qu’une disruption rapide du secteur

* Roche vise à vendre environ 100 appareils au cours de la première année

(Ajout des commentaires des analystes et des détails sur les tarifs aux paragraphes 7 à 9) par Bhanvi Satija et Marleen Kaesebier

Le géant suisse de la pharmacie et du diagnostic Roche ROG.S a lancé lundi son séquenceur génétique Axelios, tant attendu, dans le but de contester la position de leader de la société américaine Illumina ILMN.O dans le domaine du séquençage de nouvelle génération.

Le lancement de Roche est réservé aux établissements universitaires et de recherche, et intervient plus d’une décennie après l’échec de l’offre publique d’achat hostile de 6,8 milliards de dollars lancée par le groupe pour acquérir Illumina.

La plateforme Axelios est conçue pour lire et analyser rapidement l’ADN à grande échelle, et prend en charge des applications allant de la recherche sur les maladies au développement de médicaments.

Contrairement aux systèmes traditionnels de séquençage à lectures courtes, Axelios convertit l’ADN ou l’acide ribonucléique (l’ARN) en molécules plus longues, plus faciles à lire, puis les fait passer à travers de minuscules pores situés sur une puce réutilisable afin de générer des données génétiques pouvant être analysées en temps quasi réel.

UNE PROGRESSION PROGRESSIVE VERS DES PARTS DE MARCHÉ

Selon les analystes, l’arrivée de Roche devrait se traduire par une progression progressive de ses parts de marché plutôt que par une disruption rapide du secteur, dont la valeur est estimée à environ 7,3 milliards de dollars. Illumina reste le leader incontesté, avec une part de marché estimée à environ 70 % sur le marché des systèmes NGS.

Roche a déclaré qu’elle visait à vendre environ 100 appareils la première année, un objectif qui jettera les bases d’une future franchise phare générant à long terme plus d’un milliard de francs suisses (1,1 milliard de dollars) de chiffre d’affaires annuel.

Stefan Schneider, analyste chez Vontobel, a déclaré à Reuters avant le lancement que cet objectif était “très certainement” réalisable compte tenu de l’envergure commerciale de Roche, mais il a souligné que les lancements de produits diagnostiques progressaient généralement plus lentement que ceux des médicaments en raison des procédures d’appel d’offres institutionnelles.

Les appareils NovaSeq X d’Illumina, destinés à des travaux de séquençage à grande échelle similaires, sont proposés à un prix compris entre environ 985.000 et 1,25 million de dollars, tandis que l’Axelios de Roche est proposé à un prix compétitif de 750.000 dollars aux États-Unis.

Les analystes soulignent que le prix d’achat initial de l’appareil est secondaire par rapport au coût récurrent des consommables nécessaires à son fonctionnement, tels que les réactifs chimiques, qui peuvent s’élever à plusieurs millions de dollars sur la durée de vie de la machine.

La société s’est associée à 10x Genomics TXG.O et à DeepVariant de Google GOOGL.O pour l’analyse des données, en s’appuyant sur une validation précoce de la plateforme par Broad Clinical Labs et la Hartwig Medical Foundation afin de faciliter son adoption.