Roche: la FDA autorise un nouveau scanner contre le cancer information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 15:26









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi que la FDA américaine avait approuvé la mise sur le marché de son Ventana DP 600, un scanner de lames à gros volume permettant une analyse automatisée des tissus cancéreux.



Le dispositif intègre la suite Roche Digital Pathology Dx, qui avait été autorisée par l'agence sanitaire américaine en juin dernier, mais avec le Ventana DP 200, un outil 40 fois moins puissant.



S'il est basé sur la même technologie, le Ventana DP 600 à hautes capacités permet de générer des images numériques de haute résolution qui aident les médecins à diagnostiquer des cas de cancer et à déterminer le traitement le plus adapté pour les patients.





