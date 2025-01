Roche: l'acquisition de Poseida en passe d'être finalisée information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi qu'il prévoyait de boucler dans la journée l'acquisition de la société biotechnologique américaine Poseida Therapeutics, dont il détient désormais 66,1% du capital à l'issue de son offre publique d'achat.



Le groupe pharmaceutique suisse indique que plus de 64,9 millions d'actions ont été apportées dans le cadre de son OPA sur l'entreprise basée à San Diego (Californie), qui s'est clôturée hier soir à minuit.



Le laboratoire avait annoncé à la fin du mois de novembre le lancement d'une offre amicale sur Poseida, sur la base d'un prix de neuf dollars par titre assorti d'un certificat de valeur garantie (CVR) prévoyant le versement d'un montant pouvant atteindre quatre dollars l'action.



Spécialisée dans l'édition génétique, Poseida développe des thérapies CAR-T destinées à traiter des affections telles que les cancers hématologiques ou certaines maladies auto-immunes.



Suite à la finalisation de l'opération, Poseida deviendra une filiale à part entière de Roche et ses actions seront retirées de la cote sur le Nasdaq.





